«Барселона» выбрала замену тер Штегену

Голкипер французского «Лилля» Люка Шевалье может переехать в испанский чемпионат, рапортует Sport.es.

По информации журналистов, 22-летний вратарь попал в сферу интересов каталонской «Барселоны». В стане «сине-гранатовых» рассматривают Шевалье как долгосрочную замену для немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена. «Лилль» оценивает своего футболиста в 20 миллионов евро.

Трудовое соглашение Шевалье с французским клубом рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость голкипера составляет 25 миллионов евро. В текущем сезоне Люка поучаствовал в 16 поединках, в семи из которых отстоял на ноль.