Тренер «Барселоны» Флик раскрыл секрет результативности Левандовски

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о высокой результативности польского центрфорварда Роберта Левандовски в сезоне-2024/2025.

«В команде создана атмосфера, при которой игроки могут проявить себя с лучшей стороны. Сейчас в коллективе прекрасный микроклимат», - цитирует немецкого специалиста газета Marca.

Во вчерашнем поединке 11-го тура Ла Лиги «Барселона» на выезде крупно одолела мадридский «Реал» со счетом 4:0. В прошедшей встрече Левандовски отметился двумя забитыми мячами.

В общей сложности поляк провел 14 матчей в этом сезоне. Форвард отметился 17 голами и двумя результативными передачами.