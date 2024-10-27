Флик вошёл в историю «Барселоны» после 4:0 с «Реалом»

В центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на своем поле принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 4:0.

Благодаря этому успеху наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик вошел в историю. Он повторил достижение Терри Венейблса 40-летней давности. Согласно данным Opta Sport, немец стал первым наставником «Барселоны» с 1984 года, который одержал победу в дебютном «эль класико» на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Барселона» набрала 30 очков и единолично лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата. «Реал» с 24 баллами находится на второй строчке.