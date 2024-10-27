Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал инцидент с Анчелотти

Рулевой каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об инциденте с участием наставника «Реала» Карло Анчелотти во время «эль класико».
«Я не видел, что там произошло. Пообщался с Карло после финального свистка. Ничего страшного не было, обычная ситуация. Команда просто отмечала гол. Мы взрослые люди и можем все обсудить», - передает слова немецкого специалиста газета Marca.
После четвертого гола Анчелотти выразил недовольство поведением помощника Флика, праздновавшего гол «сине-гранатовых».
«Барселона» одержала разгромную победу над «Реалом» со счетом 4:0. Каталонцы оторвались от мадридского гранда на шесть баллов в таблице Ла Лиги.
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