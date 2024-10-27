Анчелотти назвал ключевой момент в матче «Реала» и «Барселоны»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об игре защитников в провальном поединке 11-го тура чемпионата Испании с каталонской «Барселоной». «Сливочные» на домашнем поле проиграли «сине-гранатовым» со счетом 0:4.

«Провалы в обороне? В первой половине встречи защита действовала хорошо. После появления Луки Модрича я решил рискнуть, и мы проиграли ключевые дуэли», - передает слова итальянского специалиста AS.

«Королевский» клуб с 24 набранными баллами остается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона», в свою очередь, набрала 30 очков и уверенно лидирует в Ла Лиге.