«Барселона» уничтожила «Реал» - назван лучший футболист матча

В рамках 11-го тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» в гостях противостояла мадридскому «Реалу». Подопечные Ханса-Дитера Флика крупно одолели «королевский» клуб со счетом 4:0.

Эксперты портала Whoscored назвали лучшего игрока прошедшего «эль класико». Самую высокую оценку получил польский центрфорвард Роберт Левандовски, в активе которого два забитых мяча. Он получил оценку 9,2 балла.

Благодаря вчерашней победе в «эль класико» каталонская команда оторвалась от подопечных Карло Анчелотти. В данный момент «Барселона» опережает «сливочных» в Ла Лиге на шесть баллов.