Названы два худших игрока матча «Реал» - «Барселона» - это не Мбаппе

В центральном матче 11-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде разгромно победила мадридский «Реал» со счетом 4:0. Аналитики портала Whoscored назвали худших игроков по итогам «эль класико».

Самые низкие оценки ожидаемо получили представители «королевского» клуба. Игра голкипера Андрея Лунина и полузащитника Джуда Беллингема была оценена в 5,7 балла. Это самая низкая оценка среди футболистов обеих команд.

В прошедшем матче дублем отметился нападающий Роберт Левандовски. Еще по голу забили Ламин Ямаль и Рафинья. После этой победы «Барселона» оторвалась от «королевского» клуба на шесть баллов в Ла Лиге.