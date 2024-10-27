Ямаль прокомментировал свой гол после разгрома «Реала»

Звездный вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своем голе правой ногой в поединке 11-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». «Сине-гранатовые» одержали крупную гостевую победу со счетом 4:0.
«Я выполнил свою работу. Отлично завершил эпизод. Возможно, защитники «Реала» не знали, что я умею играть правой. Я могу использовать все, что потребуется. Как было в этот вечер», - передает слова 17-летнего футболиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Благодаря вчерашнему успеху команда Ханса-Дитера Флика увеличила отрыв от мадридского гранда. На сегодняшний день каталонская команда опережает «сливочных» на шесть баллов.
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