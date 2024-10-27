Ямаль прокомментировал свой гол после разгрома «Реала»

«Я выполнил свою работу. Отлично завершил эпизод. Возможно, защитники «Реала» не знали, что я умею играть правой. Я могу использовать все, что потребуется. Как было в этот вечер», - передает слова 17-летнего футболиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.