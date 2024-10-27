Шалимов - о матче «Реал» - «Барселона»: «Я шокирован»

Экс-наставник «Краснодара», а ныне футбольный эксперт Игорь Шалимов поделился впечатлениями от поединка 11-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной».

«Я шокирован, особенно после первого тайма. Мне казалось, что в первом тайме игра у «Барселоны» не ладилась. Такой разрыв - неожиданно», - высказал свое мнение специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоялся на домашнем стадионе «Реала» - «Сантьяго Бернабеу». Встреча завершилась крупным поражением команды Карло Анчелотти со счетом 0:4. После этого результата «королевский» клуб отстает от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.