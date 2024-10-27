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Генич шокирован результатом суперматча «Реал» - «Барселона»

27 Октября 2024 • 08:53 Комментировать

Российский комментатор Константин Генич прокомментировал исход матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной». «Эль класико» завершилось крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 4:0.

«Я в шоке от окончательного результата. Я в шоке, что так перевернулась игра во втором тайме, но ещё и в шоке, что «Барселона» могла забить больше. Флик переиграл», - высказался Константин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что все голы «Барселона» забила во втором тайме. Ворота Андрея Лунина поразили Рафинья, Ламин Ямаль и Роберт Левандовски, в активе которого дубль. После этого успеха каталонская команда оторвалась от «сливочных» на шесть баллов.

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