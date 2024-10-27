Чемпион UFC Топурия прокомментировал разгром «Реала» от «Барселоны»

Чемпион промоушена UFC в полулегкой весовой категории Илия Топурия отреагировал на крупное поражение мадридского «Реала» в «эль класико». Подопечные Карло Анчелотти на своем поле уступили каталонской «Барселоне» со счетом 0:4.

«Поражение 0:4? Ничего страшного. «Реал», только вперед», - высказался спортсмен во время пресс-конференции.

Напомним, что голами на «Сантьяго Бернабеу» отметились Ламин Ямаль, Рафинья и Роберт Левандовски, оформивший дубль.

После этой победы «Барселона» оторвалась от мадридского «Реала». Подопечные Ханса-Дитера Флика опережают «королевский» клуб на шесть баллов в таблице Ла Лиги.