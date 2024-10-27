Ямаль дал комментарий после разгрома «Реала» 4:0

17-летний вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль высказался после разгромной победы над мадридским «Реалом» в «эль класико». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых».

«Хочу сказать одно: «Да здравствует «Барселона». Мы движемся вперед – к триумфу в чемпионате Испании», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Ямаль стал автором одного из забитых мячей. Еще голами отметились Роберт Левандовски (дубль) и Рафинья.

После этого успеха «сине-гранатовые» набрали 30 баллов и увеличили отрыв от «королевского» клуба до шести очков.