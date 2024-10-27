Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о выступлении Килиана Мбаппе в матче с «Барселоной» (0:4).

Французский форвард имел несколько выгодных возможностей отличиться, но так и не поразил ворота «сине-гранатовых». Примечательно также, что 25-летний футболист восемь раз попал в офсайд – рекорд последних лет.

«Сегодня Мбаппе мог забить три-четыре гола, нам не хватило точности. Офсайды – это нормально. Нам противостоял соперник, играющий с высокой линией обороны», – приводит Madrid Xtra ответ Анчелотти на вопрос об игре Мбаппе, забившего восемь голов в 14 поединках за «сливочных».