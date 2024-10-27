Флик – о 4:0 с «Реалом»: «Барселона» отлично сыграла в обороне»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил игру команды в защите в поединке с мадридским «Реалом» (4:0).

Каталонцы огорчили оппонентов на 54-й, 56-й, 77-й и 84-й минутах. В первых двух случаях отличился Роберт Левандовски, а затем забили Ламин Ямаль и Рафинья.

«Все игроки следуют плану, что очень радует. Когда я начинал работу здесь, мы говорили о том, как важно создать позитивную атмосферу, в которой игроки могли бы раскрыться в полной мере. У нас выдающийся менталитет.

Каждый матч – отдельная история, мы вносим коррективы в игру. Сегодня вся наша оборона проявила себя блестяще, а Иньиго Мартинес был особенно хорош. Иньяки [Пенья] тоже сыграл здорово», – передаёт Barca Buzz комментарии Флика.