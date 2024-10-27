Пике – о 4:0 в «эль класико»: «Они никогда не будут такими, как мы»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал результат прошедшего в субботу «эль класико».

Команда Ханса-Дитера Флика обыграла мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 4:0, забив все голы во втором тайме.

«Мы уникальны. Они никогда не будут такими, как мы. Столько молодёжи... Какое выступление, я так горжусь», – цитирует Barca Universal Пике, завершившего карьеру в конце 2022 года.

Голами в субботнем поединке отметились Роберт Левандовски (дважды), Ламин Ямаль и Рафинья Диас. 17-летний испанец стал самым молодым автором забитого мяча в истории «эль класико».