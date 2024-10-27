Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о беседе с Хансом-Дитером Фликом.

«Сливочные» уступили в домашнем «эль класико» со счётом 0:4. На 84-й минуте Рафинья установил на табло окончательный результат, после чего в объективы камер попал эпизод с диалогом наставников команд – могло показаться, будто Анчелотти предъявляет претензии Флику.

«Ситуация с Фликом? С ним нет никаких проблем, но один из его ассистентов повёл себя не по-джентльменски, когда праздновал гол. Я сказал об этом, и Флик со мной согласился», – приводит журналист Фабрицио Романо слова итальянского рулевого.