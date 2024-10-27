Анчелотти предоставил игрокам «Реала» два выходных после 0:4 от «Барселоны»

Игроки мадридского «Реала» получили два выходных после неудачи в «эль класико».

Встреча с «Барселоной», прошедшая в субботу на «Сантьяго Бернабеу», завершилась разгромным поражением хозяев поля – 0:4. Согласно сообщениям Madrid Xtra, главный тренер Карло Анчелотти предоставил команде два выходных дня после матча. Футболисты «сливочных» будут отдыхать в воскресенье и понедельник, а к тренировкам вернутся во вторник в 16:00 по местному времени.

Следующий поединок «Реала» состоится в субботу – выезд в гости к «Валенсии». Тремя днями позднее мадридский гранд примет в родных стенах итальянский «Милан» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.