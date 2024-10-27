«Реал» потерпел самое крупное домашнее поражение с 2022 года

Субботнее «эль класико» завершилось для мадридского «Реала» катастрофично.

«Барселона» четырежды поразила ворота «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу», на что хозяева поля так и не нашли ответа. Это поражение стало для «Реала» самым крупным в родных стенах с марта 2022 года – тогда тоже случился разгром от «Барселоны», причём с тем же счётом (0:4).

Стоит отметить, что в четырёх предыдущих официальных встречах команда Карло Анчелотти добивалась победы над «Барселоной».

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги – отставание от лидирующих «сине-гранатовых» теперь составляет шесть очков.