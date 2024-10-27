Ямаль назвал одну из главных причин победы «Барселоны» над «Реалом»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что помогло команде разгромить мадридский «Реал» (4:0).

Зрители «Сантьяго Бернабеу» не увидели голов в первом тайме, зато после перерыва команда Ханса-Дитера Флика поразила ворота хозяев поля четырежды. Дубль на счету Роберта Левандовски, по одному разу забили Ямаль и Рафинья.

«Реал» играл хорошо в первом тайме, а мы были не на своём уровне, – делится мыслями 17-летний игрок. – Честно говоря, после перерыва стало заметно, что они устали, и поэтому мы начали давить интенсивнее», – заявил в послематчевом интервью Ямаль, ставший самым молодым автором гола в истории «эль класико».