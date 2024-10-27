Левандовски забил столько же голов в Ла Лиге, сколько Мбаппе, Винисиус и Родриго вместе взятые

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски уверенно лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги.

В субботу поляк дважды поразил ворота мадридского «Реала», а «сине-гранатовые» одержали победу в «эль класико» со счётом 4:0. Теперь на счету 36-летнего нападающего 14 забитых мячей в 11 встречах чемпионата Испании – столько же голов у Килиана Мбаппе (6), Винисиуса Жуниора (5) и Родриго (3) вместе взятых.

Роберт Левандовски опережает Айосе Переса («Вильярреал») – ближайшего преследователя в списке голеадоров Ла Лиги – на семь точных ударов. Третье место делят Килиан Мбаппе и Рафинья из «Барселоны», также забивший «Реалу».