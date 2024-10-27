Винисиус – судье: «Каждый раз одно и то же»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор был не в восторге от арбитра в матче против «Барселоны» (0:4).

Бразилец получил жёлтую карточку на 80-й минуте, когда на табло горел счёт 3:0 в пользу гостей. Вскоре каталонцы забили ещё однажды.

«Ты показываешь мне карточки в каждом матче. Ты всегда делаешь это, ты не меняешься», – передаёт журналист Серхио Киранте слова Винисиуса, адресованные судье Хосе Марии Санчесу Мартинесу.

Голами в составе «Барселоны» отметились Роберт Левандовски, Ламин Ямаль и Рафинья Диас. Первый записал себе в актив дубль.

«Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги с 24 очками. «Барселона» лидирует с 30 баллами.