Левандовски забил 10 голов в последних 5 матчах за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски невероятно результативен в последних матчах.

36-летний футболист положил начало разгрому мадридского «Реала» в «эль класико» (4:0), отличившись на 54-й и 56-й минутах. Теперь на счету поляка десять забитых мячей в последних пяти поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах с начала текущего месяца.

1 октября Левандовски оформил дубль во встрече Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (5:0), а затем отметился хет-триком в матче Ла Лиги с «Алавесом» (3:0). После паузы на игры сборных от лидера атаки каталонцев пострадала «Севилья» – два гола (5:1), а спустя три дня форварда не смогла сдержать и прекрасно знакомая ему «Бавария» (4:1) – ей он забил однажды.