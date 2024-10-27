Ямаль: «Мы верим, что «Барселона» лучше всех в мире»

17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о силе команды после разгрома мадридского «Реала» (4:0).

Коллектив Ханса-Дитера Флика забил четыре безответных мяча на «Сантьяго Бернабеу» во втором тайме. Роберт Левандовски оформил дубль, а Ямаль и Рафинья отличились по разу.

«Мы верим, что наша команда – лучшая в мире.

Они говорили, что мы обыгрываем только обычных соперников... Теперь мы обыграли «Реал» 4:0 у них дома. Мы доказали, что можем победить кого угодно», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Ямаля, ставшего рекордсменом «эль класико».

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 30 набранными очками после 11 туров. «Реал» сохранил за собой вторую строчку, однако отставание от каталонцев теперь составляет шесть баллов.