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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игроки «Реала» отказались общаться с прессой после 0:4 от «Барселоны»

27 Октября 2024 • 01:29 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:4
Барселона

Игроки мадридского «Реала» отказались давать интервью после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4).

Судьба домашнего для действующих чемпионов «эль класико» решилась во втором тайме: вскоре после перерыва Роберт Левандовски забил дважды, а в конце отличились Ламин Ямаль и Рафинья Диас.

Как отмечает журналист Эду Агирре, никто из футболистов «Реала» не отправился беседовать с представителями СМИ после завершения встречи.

«Это правда, ни один игрок «Реала» не будет выступать перед прессой сегодня вечером. Где же лидерство на поле и за его пределами?» – передаёт Madrid Xtra слова Агирре.

Отставание команды Карло Анчелотти от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги увеличилось до шести очков. Позади 11 туров чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эль Класико ещё теги

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Сегодня, 27 Октября
01:40
Ямаль: «Мы верим, что «Барселона» лучше всех в мире»
01:29
Игроки «Реала» отказались общаться с прессой после 0:4 от «Барселоны»
01:22
Левандовски дал комментарий после 4:0 с «Реалом»
01:11
Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико»
01:02
Флик рассказал, какое изменение внёс перед грандиозным вторым таймом с «Реалом»
00:49
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00:31
Левандовски – третий за семь лет игрок «Барселоны», дважды забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»
00:22
Ямаль прокомментировал разгром «Реала» 2
00:10
«Барселона» забила 13 голов «Реалу», «Баварии» и «Севилье» в течение семи дней
00:10
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
27 Октября 2024 в 01:44
Пошли пресс качать.. А-ха-ха-ха.. 🤣
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Сегодня, 27 Октября
01:40 · Испания. Ла Лига
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01:29 · Испания. Ла Лига
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