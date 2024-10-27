Игроки «Реала» отказались общаться с прессой после 0:4 от «Барселоны»

Игроки мадридского «Реала» отказались давать интервью после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4).

Судьба домашнего для действующих чемпионов «эль класико» решилась во втором тайме: вскоре после перерыва Роберт Левандовски забил дважды, а в конце отличились Ламин Ямаль и Рафинья Диас.

Как отмечает журналист Эду Агирре, никто из футболистов «Реала» не отправился беседовать с представителями СМИ после завершения встречи.

«Это правда, ни один игрок «Реала» не будет выступать перед прессой сегодня вечером. Где же лидерство на поле и за его пределами?» – передаёт Madrid Xtra слова Агирре.

Отставание команды Карло Анчелотти от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги увеличилось до шести очков. Позади 11 туров чемпионата Испании.