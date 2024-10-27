Левандовски дал комментарий после 4:0 с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об успехе команды в матче с мадридским «Реалом» (4:0).

36-летний поляк стал героем «эль класико», отметившись дублем. Форвард «сине-гранатовых» открыл счёт на 54-й минуте, а на 56-й забил вновь, на что у «сливочных» так и не нашлось ответа. На 77-й минуте Ламин Ямаль довёл преимущество гостей до крупного, а вскоре Рафинья установил на табло итоговый результат.

«Я очень рад. 4:0 на «Бернабеу», отличная победа. Впереди целая неделя [без матчей], чтобы насладиться этим.

Сегодняшний результат поможет нам обрести уверенность, но сезон очень длинный – мы ещё ничего не выиграли. Однако у нас есть представление о том, как играть. Мы проделали потрясающую работу на этой неделе», – цитирует Barca Buzz Левандовски.