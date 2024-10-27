Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико»

Гави и Винисиус Жуниор устроили словесную перепалку в поединке мадридского «Реала» с «Барселоной» (0:4).

20-летний полузащитник «сине-гранатовых» вышел на поле на 87-й минуте, когда на табло уже горел итоговый счёт. В концовке встречи в камеры попал эпизод с диалогом Винисиуса и Гави.

«Четыре гола! Четыре гола!» – сказал испанец бразильцу в концовке встречи, сообщает Barca Universal. Хавбек также показывал счёт на руках, как это в недавнем прошлом делал сам Винисиус, когда «Реал» обыгрывал «Барселону» 4:1.

Напомним, Гави совсем недавно вернулся в строй после тяжёлой травмы, из-за которой не играл с ноября прошлого года.