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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик рассказал, какое изменение внёс перед грандиозным вторым таймом с «Реалом»

27 Октября 2024 • 01:02 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поведал об изменениях, которые внёс в игру команды в перерыве «эль класико» (4:0).

Первый тайм завершился без голов, а во второй половине гости четырежды поразили ворота мадридского «Реала». Вскоре после перерыва – на 54-й и 56-й минутах – отличился Роберт Левандовски, а на 77-й и 84-й Ламин Ямаль и Рафинья «добили» соперников.

«Я внёс только одно изменение перед вторым таймом. Важно было показать игрокам, как нужно защищаться. Мы стали прессинговать иначе, что сыграло определяющую роль. После этого нам также удавалось лучше контролировать мяч», – цитирует Barca Universal Флика.

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00:38 · Испания. Ла Лига
Флик высказался о разгромной победе «Барселоны» над «Реалом»
00:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски – третий за семь лет игрок «Барселоны», дважды забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»
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Ямаль прокомментировал разгром «Реала» 2
00:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила 13 голов «Реалу», «Баварии» и «Севилье» в течение семи дней
00:10 · Испания. Ла Лига
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00:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» прервала безвыигрышную серию в «эль класико»
00:02 · Испания. Ла Лига
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23:51 · Испания. Ла Лига
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23:44 · Испания. Ла Лига
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23:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уже громит «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»: Ямаль забил дебютный гол в «эль класико»
23:36 · Испания. Ла Лига
Модрич стал рекордсменом «эль класико»
23:31 · Испания. Ла Лига
Мбаппе дважды забил в «эль класико», но оба гола отменили
23:21 · Испания. Ла Лига
Левандовски за две минуты оформил дубль в «эль класико»
23:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» повторил рекорд по офсайдам в матче с «Барселоной»
22:49 · Испания. Ла Лига
Мбаппе шесть раз попал в офсайд за 37 минут матча с «Барселоной»
22:41 · Испания. Ла Лига
Пике – о «Барселоне»: «Много молодёжи – это скорее хорошо, чем плохо»
22:14 · Испания. Ла Лига
Флик объяснил, почему не внёс ни одного изменения в состав «Барселоны»
22:07 · Испания. Ла Лига
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