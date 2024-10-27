Флик рассказал, какое изменение внёс перед грандиозным вторым таймом с «Реалом»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поведал об изменениях, которые внёс в игру команды в перерыве «эль класико» (4:0).

Первый тайм завершился без голов, а во второй половине гости четырежды поразили ворота мадридского «Реала». Вскоре после перерыва – на 54-й и 56-й минутах – отличился Роберт Левандовски, а на 77-й и 84-й Ламин Ямаль и Рафинья «добили» соперников.

«Я внёс только одно изменение перед вторым таймом. Важно было показать игрокам, как нужно защищаться. Мы стали прессинговать иначе, что сыграло определяющую роль. После этого нам также удавалось лучше контролировать мяч», – цитирует Barca Universal Флика.