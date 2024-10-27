Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал крупное домашнее поражение от «Барселоны» (0:4).

Все голы в субботнем «эль класико» были забиты после перерыва: на 54-й и 56-й минутах отличился Роберт Левандовски, а ближе к концу встречи по мячу в ворота «сливочных» отправили Ламин Ямаль и Рафинья Диас.

«Это болезненный удар, тяжёлый момент. Но мы не сдадимся – сезон длинный.

Что пошло не так? Мне понравился первый тайм. Мы хорошо играли, пока «Барселона» не забила. После этого мы быстро пропустили второй гол, из-за чего потеряли прежний настрой», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.