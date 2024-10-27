Флик высказался о разгромной победе «Барселоны» над «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что думает о крупной победе своей команды в «эль класико» (4:0).

Каталонский коллектив взял верх в выездном поединке с мадридским «Реалом» благодаря голам Роберта Левандовски (дубль), Ламина Ямаля и Рафиньи. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Я горжусь тем, что мы сегодня сделали. Наши болельщики заслужили это.

Как я всегда говорю, мы хотим совершенствоваться, и сегодня было нелегко, но мы справились. «Барселона» набрала отличную форму. Мы сделали шаг вперёд и обыграли одного из сильнейших соперников в мире», – передают испанские СМИ высказывания Флика.