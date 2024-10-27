Левандовски – третий за семь лет игрок «Барселоны», дважды забивший «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридскому «Реалу» не удалось остановить набравшего невероятный ход Роберта Левандовски.

Форвард «Барселоны» отметился дублем в субботнем «эль класико», поразив ворота команды Карло Анчелотти на 54-й и 56-й минутах. Встреча завершилась сокрушительной победой гостей – 4:0.

Левандовски стал лишь третьим с 2017 года игроком «Барселоны», забившим два или более раза на «Сантьяго Бернабеу» в «эль класико», после Лионеля Месси (2017) и Пьера-Эмерика Обамеянга (2022).

36-летний поляк уверенно лидирует в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Ла Лиги с 14 голами в 11 матчах. Главный преследователь – Айосе Перес из «Вильярреала», отличившийся семь раз.