Ямаль прокомментировал разгром «Реала»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль дал интервью после выигранного «эль класико» (4:0).

17-летний футболист помог «сине-гранатовым» разгромить мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», отметившись забитым мячом на 77-й минуте.

«Давайте выиграем Ла Лигу! Мы сделаем это! Visca Barca!», – заявил сразу после финального свистка юный игрок в интервью испанским СМИ.

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории «эль класико», отличившись в возрасте 17 лет и 106 дней.

«Барселона» упрочила лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков после 11 туров. «Реал» занимает вторую строчку с 24 баллами в зачёте.