«Барселона» забила 13 голов «Реалу», «Баварии» и «Севилье» в течение семи дней

«Барселона» грандиозно прошла отрезок из трёх сложнейших матчей в течение недели.

20 октября коллектив Ханса-Дитера Флика взял верх над «Севильей» в родных стенах (5:1), а тремя днями позднее расправился дома с «Баварией» в Лиге чемпионов (4:1). Ещё спустя три дня от «сине-гранатовых» досталось мадридскому «Реалу» – 4:0 на «Сантьяго Бернабеу» в «эль класико». Таким образом, каталонцы преодолели тяжёлый отрезок, одержав три разгромные победы с общим счётом 13:2.

После сегодняшнего поединка отрыв «Барселоны» от «Реала» в Ла Лиге увеличился до шести очков. Команда Флика набрала 30 из 33 возможных баллов после 11 туров чемпионата Испании.