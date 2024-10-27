Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча одиннадцатого тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной» (0:4).

- Такие матчи тоже бывают. Я бы не сказал, что по содержанию игры счёт закономерен. У одной команды залетало всё, а у другой – ничего. Поначалу «Реал» вообще имел преимущество, Мбаппе и Винисиус имели практически стопроцентные моменты. Но где-то спешили, где-то не хватало хладнокровия и просто везения. Образно говоря, один Мбаппе три мяча забил из офсайда и не использовал три момента, когда «вне игры» не было. Крайне интересный матч с обилием голевых шансов. У обеих команд очень сильные индивидуально футболисты в нападении. Счёт мог и 7:7 быть. В этот раз «Барселоне» повезло больше, – отметил Попов.

Победа в «эль класико» позволила каталонскому клубу уйти в шестиочковый отрыв в таблице Ла Лиги.