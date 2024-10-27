«Барселона» прервала безвыигрышную серию в «эль класико»

В субботу, 26 октября, «Барселона» разгромила на выезде «Реал». Встреча 11-го тура чемпионата Испании завершилась со счетом 4:0.

Авторами забитых мячей в составе «Барселоны» стали нападающие Роберт Левандовски, Ламин Ямаль и Рафинья Диас.

Данная победа позволила «Барселоне» прервать безвыигрышную серию в противостояниях с «Реалом». Напомним, до сегодняшнего дня «сине-гранатовые» четыре раза подряд проиграли «сливочным» (2:3, 1:4, 1:2, 0:4).

После 11 туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 30 очков. Отставание каталонцев от идущего на втором месте «Реала» составляет уже шесть баллов.