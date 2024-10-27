Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной»

Оценки игрокам Карло Анчелотти

Форменный разгром получил «Реал» в домашних стенах, огненное атакующее трио «Барселоны» буквально выжгло «королевскую» оборону. А звёздное нападение Мадрида так и не сподобилось на легитимный гол. Откуда же взялся разгром? Справедлив ли он? И кто очень слабо сыграл против «Барселоны»?

Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Карло Анчелотти.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РЕАЛ» – «БАРСЕЛОНА»

ДЖУД БЕЛЛИНГЕМ – 3,5. Вообще весь сезон пока у Джуда не получается. Он заперт на правом фланге, им Анчелотти больше всего пожертвовал ради когорты звёзд. Отсюда и нервы, эмоции, постоянные крупные планы с недовольством.

Сегодня Джуд из игры просто выпал – отдал всего 13 точных передач, в созидании почти не участвовал, зато один неплохой момент загубил.

ЭДЕР МИЛИТАО – 3,5. Застрял в полупозиции, когда Левандовски оформлял дубль. Вытянулся к центру поля и был обыгран, когда «Барселона» раскатывала гол Ямаля. Понятно, что ситуация сподвигла на такие резкие ходы от Милитао, но его постоянные рывки в атаку буквально разрывали собственную оборону.

Четырежды сфолил, ни разу не удержал Левандовски в рамках правил, получил жёлтую карточку.

ФЕРЛАН МЕНДИ – 3,0. Единственный игрок «Реала», кто сегодня не разочаровал (Камавинга) – играл перед Менди. Не Ферлан даже с таким бонусом умудрился вчистую проиграть фланг. Сделал максимум в первом голе – создал глубину для Левандовски.

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Просто бежал с Ямалем, когда тот оформлял третий гол «Барселоны», учтиво сопровождал Рафниью в четвёртом мяче. Почти каждый эпизод он проиграл вингерам соперника.

КИЛИАН МБАППЕ – 3,0. Чаще Беллингема эмоции выражал только Килиан Мбаппе. Два незасчитанных гола – это конечно хорошо, но стоило всё-таки один раз точно пробить в игровом эпизоде. Два чистых выхода на голкипера загубил француз, ещё раз просто бил из отменной позиции. Но так и не смог переиграть Пенью.

В созидании не участвовал (в отличие от того же Винисиуса), за четыре попытки только раз сумел обыграть соперника и восемь (!) раз забрался в офсайд.