«Реал» остановился в шаге от рекорда «Барселоны» в Ла Лиге, проиграв ей же

«Барселона» не позволила мадридскому «Реалу» повторить свой беспроигрышный рекорд.

Домашнее для команды Карло Анчелотти «эль класико» завершилась разгромным поражением – 0:4. Дублем отметился Роберт Левандовски, ещё по одному мячу забили Ламин Ямаль и Рафинья Диас.

Таким образом, «сине-гранатовым» удалось остановить беспроигрышную серию «Реала» в рамках Ла Лиги, продлившуюся 42 матча. Столичному гранду оставалось не проиграть всего однажды, чтобы повторить рекорд «Барселоны» (43 матчах без поражений), но сами же каталонцы эффектно завершили поход принципиального соперника.

Напомним, рекорд «Барселоны» был установлен с период с апреля 2017 по май 2018 года.