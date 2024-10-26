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Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико»

26 Октября 2024 • 23:53 Комментировать (28)
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Первое «эль класико» сезона состоялось в Мадриде. Победа «Реала» сравняла бы его по очкам с «Барселоной» в таблице Ла Лиги. Это из категории «если бы да кабы».

Протокол игры  
Реал Мадрид0:4Барселона
  54'Левандовски Роберт (0:1)
  56'Левандовски Роберт (0:2)
  77'Ямаль Ламин (0:3)
  84'Рафинья Диас (0:4)
Лунин АндрейВаскес ЛукасМилитао Эдер  87'Рюдигер АнтониоМенди Ферлан 86' (Гарсия Франсиско III ( 86') Беллингем ДжудВальверде ФедерикоТчуамени Орельен 63' (Модрич Лука ( 63') Камавинга Эдуардо 77' (Диас Браим ( 77') Мбаппе КилианВинисиус Жуниор  80'
Запасные: Гонсалес ФранЭндрик IIСебальос ДаниМестре СерхиоВальехо ХесусГюлер Арда
Пенья Иньяки  82'Кунде Жюль  69'Кубарси ПауИньиго Мартинес  75'Бальде АлехандроКасадо Марк  44' 65' (Ольмо Дани ( 65') Педри 87' (Гави ( 87'  90') Ямаль ЛаминЛопес Фермин 46' (Де Йонг Френки ( 46') Рафинья ДиасЛевандовски Роберт
Запасные: Виктор ПауФати АнсуЩесны ВойцехКочен ДиегоФорт ЭкторМартин ЖерарДомингес СерхиТорре Пабло
26 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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«Барселона» привычно обыграла «Реал» в предсезонном «эль класико» товарищеского типа, потом крупно проиграла «Монако» в Кубке Жоана Гампера, и на Флика полилась большая критика. Однако со старта чемпионата Испании «сине-гранатовые» заиграли искромётно, влилась свежая кровь в основной состав, а 36-летний Левандовски стал переживать какую-то по счёту молодость.

«Реал» весьма мощно провёл прошлый сезон, но держать марку непросто даже такому суперклубу. Нельзя сказать, что Мбаппе не вписался в построения «сливочных», однако не щёлкает он голы с такой скорострельностью, как Левандовски. Хотя «Реал» всё равно есть «Реал», что он доказал на рабочей неделе против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов, 0:2 превратив в 5:2.

В отчётном «класико» уже на второй минуте Мбаппе выскочил на чужие ворота с левой стороны и не попал в ближний угол. Однако расстраиваться сильно не пришлось Килиану – у него было положение «вне игры». На старте матча каталонцы проседали, но до критических ситуаций не доходило дело, хотя был подарок мяча для Мбаппе, издали перебросившего Пенью вместе с воротами.

У «Барселоны» выверенности в действиях перед чужими воротами не хватало Ямалю, у «Реала» – Мбаппе. Прострелил Килиан слева на Беллингема, подсёкшего мяч в створ. Пенья успел среагировать и в падении смахнуть мяч с ленточки. Впрочем, даже если попал бы мяч в ворота, счёт бы не изменился. Потому как Мбаппе опять в офсайд забрался.

Вообще, для Килиана попадания в офсайд в первом тайме были конвейерными. Покатил он из «вне игры» справа налево на Винисиуса, использовавшего два касания для удара выше створа. Чуть разбавил этот день сурка Рафинья Диас, который перед чужой штрафной отклеился от попятившегося назад Васкеса и ударил немного над перекладиной.

Потом снова тень Мбаппе стала нависать над всеми. Винисиус вскоре отметился у чужих ворот. Поступил он как Мбаппе на второй минуте (только без офсайда) – вышел с левой стороны почти один на один и зарядил мимо ближнего угла створа. Что потом? Камавинга также не попал в ближний после очередного «вне игры» Мбаппе.

И это ещё был не конец игрушек с офсайдами. Лукас Васкес вывел Килиана на чужие ворота, тот поразил их и рано стал праздновать, потому что… Понятно, почему. Левандовски из солидарности тоже попал во «вне игры» в первом тайме – в ворота зато не попал. Но это у Роберта было припасено на второй тайм.

Что там Ямаль? Этому парню тоже не давали покоя лавры Мбаппе – он пытался перебросить Лунина и забить парашютом, но не получалось. Всё, оказывается, зависело от Левандовски. Как расчехлился он, так «Реал» вдруг пропустил второй гол вслед за первым. Касадо вывел Роберта проникающим пасом из центра поля – тот поразил правый угол. Бальде навесил слева – Левандовски кивнул куда надо. 0:1 и 0:2.

В матче с дортмундской «Боруссией» «Реал» проигрывал к рубежу в час игры с таким же счётом. Но теперь была другая ситуация. На привычные рельсы отыгрыша «галактикос» не встали. Это был откровенно не вечер Мбаппе, который и без офсайда не реализовывал рандеву с Пеньей. У Винисиуса мяч не шёл в чужие ворота. У Левандовски третий гол тоже не шёл – штанга. Впрочем, это была проблема лично Роберта, но не всей «Барселоны».

Потому что если не забивает один – забивают другие. За Ямалем был должок – и за Рафиньей. Без их голов картина не была бы полной. Рафинья отдал направо Ямалю, тот порешал под перекладину. Иньиго Мартинес из глубины забросил проникающий пас вперёд, и Рафинья издевательски с короткого расстояния перебросил мяч через Лунина. 0:3 и 0:4.

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«Барселона» устроила «Реалу» кошмарный второй тайм на «Бернабеу». И это уже реальная заявка «сине-гранатовых» на чемпионство. Шестиочковый отрыв на данной стадии сезона, конечно, не фатален, но если команда Флика не допустит серьёзных спадов, велики шансы, что титул возьмёт именно она. Карло Анчелотти нужно срочно искать варианты, как взбодрить свою команду и наставить её на путь истинный.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона

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Комментарии (27) Все комментарии
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SpsGod1
27 Октября 2024 в 00:11
Очень обидное поражение, но матч все равно классный.

Реал вышел играть в привычный ему футбол, где на классе раскатают соперника, Вини там что-то придумает и все. А в итоге столкнулись с командой, с системой которую хорошо выстроил Флик. Все таки немец в Барсе к счастью, ушла та расхлябанность которая была при Хави.

Мбаппе - кто это и как он оказался в Реале?
Лунин - очень плохо, все таки выручал нас в самые важные матчи, но не топ вратарь.
Барса - браво!
Флик - браво!

Игра в долгую, надеюсь, эта пощечина заставит нас задуматься и прийти в чувство.
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Sergey999
27 Октября 2024 в 00:08
Вот после такого и думаешь а нахрен на мбаппе столько сил положили???
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Артур Измаилов
27 Октября 2024 в 00:03
Искромсанные мозги твои! Ты бы еще в заголовке написал имена тех ,кто голевые передачи отдали. Сложно было написать три слова ''Барса разгромила Реал'' ? По игре Мэнди был и остается инородным телом в команде. МБАПЕ-из за перестарания превратился в клоуна со своим феерверком из оффсаидов. Только Модрич за 3 минуты ему 3 момента создал, а тот либо в оффсаиде, либо мимо. Белингем-просто позорище и дно сегодня. Да и в целом в этом сезоне слабовато очень.
Жаль конечно, Реал не заслужил такого поражения с таким счетом.Барса вернулась и надеюсь после этого Реал сделает определенные выводы на счет много чего.
Болел Барсы с победой ! Заслужли!
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Sergey999
27 Октября 2024 в 00:04
Может этот пердак что то изменит? Потенциал то у Реала огромный
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Артур Измаилов
27 Октября 2024 в 00:08
Кто ? Если ты про Анчи, то ты просто больной. Вон на соседней ветке его уже сливают. Быстро вы все забыли уже , куча ЛЧ и прочих побед. На Васкесе и Менди далеко не уйдеш-ключевые позици, Родриго не было(на мой взгляд один из важнейших игроков в команде), Белингем пока что ноль.Милитао косячит, замен на них просто нету. Валверде и Рюдигер не обязаны подчищять за всех
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Sergey999
27 Октября 2024 в 00:09
Я про менди давно говорю что он инородное тело
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Артур Измаилов
27 Октября 2024 в 00:12
А , ок ! Я его с первых дней в Реале критикую, как его Зидан привел. Ну не умеет он пасовать, никак! После Марсело он просто бегающий бабуин какой то. Удивляюсь , что тут его некоторые хвалят.Тот же Фран Гарсия поинтереснее смотрится. Но это пол беды, я представить даже не хочу, если получат травмы Валверде и Рюдигер.
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Bartimeus
27 Октября 2024 в 00:13
Ну Мбаппе хотя бы был на острие, имел моменты. Беллингем вообще не был заметен, а хваленый Винисиус больше разговаривал, чем играл.
Спасибо. Фанатам сливочных не унывать.
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Bartimeus
27 Октября 2024 в 00:02
Нет слов, одни эмоции. Все молодцы, даже Бальде. Атакующая линия выше всяких похвал. Касадо шикарное видение поля, в стиле Хави отдает такие передачи, как на гол, не в первый раз. Педри хороший матч, похоже он набрал свою оптимальную форму. Ольмо с Фрэнки отлично держали мяч и поддерживали темп. Оборона пожарила, но напы Реала на пол лярда не могли не создать кучу проблем. В то же время сколько всего пресекли - не сосчитать. Немного не понравилось, что слишком легко на угловые выбивали, но зато надежно. К тому же стандарты у сливок не шли.
Реал на парочку голов, конечно, наиграл, но и Барса могла забивать пятый. Флик и Барселона прошли проверку на прочность на все 100.
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pol-black
27 Октября 2024 в 00:05
ну вот про Бальде я и говорил - он должен такое делать чаще!
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Bartimeus
27 Октября 2024 в 00:08
Должен то должен, но не делал) а тут наконец-то и в каком матче. Этот матч у него гораздо лучше вышел, чем с Баварией.
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Vladik1993-25
27 Октября 2024 в 00:01
Какой позор, позорище!! Мбаппе просто транжирил моменты, первый тайм контролировали,но случилось во втором тайме???
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Vladik1993-25
27 Октября 2024 в 00:02
Что??
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Sergey999
27 Октября 2024 в 00:06
Случилось то что и дожнл быть. Неужели мбаппе разваливает команду?
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San13
27 Октября 2024 в 00:01
Честно, думал пропустит Барса. На тоненького всё было. Но блин, опять работает:)
Барса красавцы. Лёва простил конечно. Всех с долгожданной победой.
Бавария, Реал с общим счетом 8:1, сильно.
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pol-black
27 Октября 2024 в 00:02
с победищей!
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pseonegyurkin
27 Октября 2024 в 00:00
Браво, Барса. Идеальное Эль Классико. Отдельные аплодисменты Пенье. Он был превосходен в рамке.
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Bartimeus
27 Октября 2024 в 00:06
Да, о вратаре отдельное слово надо сказать. И зачем Барсе Щесны, у Пеньи вообще ни одной ошибки не было.
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San13
27 Октября 2024 в 00:11
В рамке нет, но при перепасовке, 2-3 ошибки были, так же как и у Лунина. Но отыграл хорошо правда.
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pol-black
27 Октября 2024 в 00:00
подарки продолжаются! ))) такого сюрприза я не ожидал. потуги мадрида в атаке выглядели очень бледно. вот и потеря Родриго, трудяги, сказала своё слово. в первом тайме мадрид смотрелся поуверенней, прижимал Барсу временами к своим воротам. а вот втором защитники подустали, а барсы словно и не бегали первый тайм, и день отдыха мадридцы не имели лишний. барсы сыграли очень хорошо. Ямаль - первый гол в классико! Бальде сделал то, чего от него так ждали и о чём говорили - дал классную передачу. вся каталонская сыграла просто отлично, как и с Баварией!
такая долгожданная победа после тёмных лет!
всех cules - с шикарнейшей победой!
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sharipov
27 Октября 2024 в 00:00
Неожиданно, но аамечательно! А не упусти Левандовский свои 2 стопроцентных момента, ой что бы было! Настроение после таких побед Барселоны улучшается многократно! Браво!!!!!!
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pol-black
27 Октября 2024 в 00:02
была бы манита или круче ))) с победой!
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sharipov
27 Октября 2024 в 00:04
С ПОБЕДОЙ! С ЕШЁ КАКОЙ ПОБЕДОЙ!!!
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Sergey999
26 Октября 2024 в 23:58
Карло надо взять хотя бы кубок короля и распрощаться, он изжил себя
Ответить
gresnik
26 Октября 2024 в 23:59
Согласен...этот сезон чуть ли не с 1 тура было видно,что слитый...Кросс ушел и всё расклеилось...мбаппе и вини на одном фланге всю жизнь играли...нужен именно ФРВ..типо Холланда.
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Sergey999
27 Октября 2024 в 00:02
Нахрен этот Холланд. Тут проблемы в обороне. Куча травм.
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Vova52
26 Октября 2024 в 23:57
хахаха не ожидал такого разгрома .....Браво Барса ....Просто КАЙФ....
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Райо Вальекано Райо Вальекано
Алавес Алавес
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Лас-Пальмас Лас-Пальмас
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
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27.10.24 в 16:00
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27.10.24 в 18:15
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Сегодня, 27 Октября
00:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила 13 голов «Реалу», «Баварии» и «Севилье» в течение семи дней
00:10 · Испания. Ла Лига
Денис Попов – про «эль класико»: «Могло и 7:7 быть» эксклюзив
00:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» прервала безвыигрышную серию в «эль класико»
00:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» остановился в шаге от рекорда «Барселоны» в Ла Лиге, проиграв ей же
26 Октября
23:51 · Испания. Ла Лига
Ямаль – самый молодой автор гола в истории «эль класико»
23:51 · Испания. Ла Лига
Рафинья забил четвёртый мяч «Барселоны» в ворота «Реала»
23:44 · Испания. Ла Лига
Мбаппе установил рекорд топ-лиг последних лет по офсайдам в матче с «Барселоной» 1
23:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уже громит «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»: Ямаль забил дебютный гол в «эль класико»
23:36 · Испания. Ла Лига
Модрич стал рекордсменом «эль класико»
23:31 · Испания. Ла Лига
Мбаппе дважды забил в «эль класико», но оба гола отменили
23:21 · Испания. Ла Лига
Левандовски за две минуты оформил дубль в «эль класико»
23:04 · Испания. Ла Лига
«Реал» повторил рекорд по офсайдам в матче с «Барселоной»
22:49 · Испания. Ла Лига
Мбаппе шесть раз попал в офсайд за 37 минут матча с «Барселоной»
22:41 · Испания. Ла Лига
Пике – о «Барселоне»: «Много молодёжи – это скорее хорошо, чем плохо»
22:14 · Испания. Ла Лига
Флик объяснил, почему не внёс ни одного изменения в состав «Барселоны»
22:07 · Испания. Ла Лига
Флик обратился к болельщикам «Барселоны» перед началом матча с «Реалом»
21:50 · Испания. Ла Лига
«Реал» повторит рекорд «Барселоны», если не проиграет в сегодняшнем «эль класико»
21:31 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» ушёл с последнего места, обыграв «Жирону»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 48
21:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган высказался о предстоящем «эль класико»
20:47 · Испания. Ла Лига
Ямаль, Рафинья и Левандовски — в атаке «Барселоны» на битву с «Реалом»
20:40 · Испания. Ла Лига
Агуэро сделал ставку на суперматч «Реал» - «Барселона»
20:14 · Испания. Ла Лига
Винисиус и Мбаппе – в основе «Реала» на битву с «Барселоной»
20:03 · Испания. Ла Лига
Аранда: «Я верю в победу «Реала» над «Барселоной» 1 эксклюзив
19:23 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» дожал «Алавес», проведя полтора тайма в меньшинстве
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