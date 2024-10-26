Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико»

Первое «эль класико» сезона состоялось в Мадриде. Победа «Реала» сравняла бы его по очкам с «Барселоной» в таблице Ла Лиги. Это из категории «если бы да кабы».

«Барселона» привычно обыграла «Реал» в предсезонном «эль класико» товарищеского типа, потом крупно проиграла «Монако» в Кубке Жоана Гампера, и на Флика полилась большая критика. Однако со старта чемпионата Испании «сине-гранатовые» заиграли искромётно, влилась свежая кровь в основной состав, а 36-летний Левандовски стал переживать какую-то по счёту молодость.

«Реал» весьма мощно провёл прошлый сезон, но держать марку непросто даже такому суперклубу. Нельзя сказать, что Мбаппе не вписался в построения «сливочных», однако не щёлкает он голы с такой скорострельностью, как Левандовски. Хотя «Реал» всё равно есть «Реал», что он доказал на рабочей неделе против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов, 0:2 превратив в 5:2.

В отчётном «класико» уже на второй минуте Мбаппе выскочил на чужие ворота с левой стороны и не попал в ближний угол. Однако расстраиваться сильно не пришлось Килиану – у него было положение «вне игры». На старте матча каталонцы проседали, но до критических ситуаций не доходило дело, хотя был подарок мяча для Мбаппе, издали перебросившего Пенью вместе с воротами.

У «Барселоны» выверенности в действиях перед чужими воротами не хватало Ямалю, у «Реала» – Мбаппе. Прострелил Килиан слева на Беллингема, подсёкшего мяч в створ. Пенья успел среагировать и в падении смахнуть мяч с ленточки. Впрочем, даже если попал бы мяч в ворота, счёт бы не изменился. Потому как Мбаппе опять в офсайд забрался.

Вообще, для Килиана попадания в офсайд в первом тайме были конвейерными. Покатил он из «вне игры» справа налево на Винисиуса, использовавшего два касания для удара выше створа. Чуть разбавил этот день сурка Рафинья Диас, который перед чужой штрафной отклеился от попятившегося назад Васкеса и ударил немного над перекладиной.

Потом снова тень Мбаппе стала нависать над всеми. Винисиус вскоре отметился у чужих ворот. Поступил он как Мбаппе на второй минуте (только без офсайда) – вышел с левой стороны почти один на один и зарядил мимо ближнего угла створа. Что потом? Камавинга также не попал в ближний после очередного «вне игры» Мбаппе.

И это ещё был не конец игрушек с офсайдами. Лукас Васкес вывел Килиана на чужие ворота, тот поразил их и рано стал праздновать, потому что… Понятно, почему. Левандовски из солидарности тоже попал во «вне игры» в первом тайме – в ворота зато не попал. Но это у Роберта было припасено на второй тайм.

Что там Ямаль? Этому парню тоже не давали покоя лавры Мбаппе – он пытался перебросить Лунина и забить парашютом, но не получалось. Всё, оказывается, зависело от Левандовски. Как расчехлился он, так «Реал» вдруг пропустил второй гол вслед за первым. Касадо вывел Роберта проникающим пасом из центра поля – тот поразил правый угол. Бальде навесил слева – Левандовски кивнул куда надо. 0:1 и 0:2.

В матче с дортмундской «Боруссией» «Реал» проигрывал к рубежу в час игры с таким же счётом. Но теперь была другая ситуация. На привычные рельсы отыгрыша «галактикос» не встали. Это был откровенно не вечер Мбаппе, который и без офсайда не реализовывал рандеву с Пеньей. У Винисиуса мяч не шёл в чужие ворота. У Левандовски третий гол тоже не шёл – штанга. Впрочем, это была проблема лично Роберта, но не всей «Барселоны».

Потому что если не забивает один – забивают другие. За Ямалем был должок – и за Рафиньей. Без их голов картина не была бы полной. Рафинья отдал направо Ямалю, тот порешал под перекладину. Иньиго Мартинес из глубины забросил проникающий пас вперёд, и Рафинья издевательски с короткого расстояния перебросил мяч через Лунина. 0:3 и 0:4.

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«Барселона» устроила «Реалу» кошмарный второй тайм на «Бернабеу». И это уже реальная заявка «сине-гранатовых» на чемпионство. Шестиочковый отрыв на данной стадии сезона, конечно, не фатален, но если команда Флика не допустит серьёзных спадов, велики шансы, что титул возьмёт именно она. Карло Анчелотти нужно срочно искать варианты, как взбодрить свою команду и наставить её на путь истинный.

Кирилл Иванцов