Ямаль – самый молодой автор гола в истории «эль класико»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль установил очередной рекорд.

На этот раз вундеркинд огорчил мадридский «Реал», поразив ворота «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» и установив на табло счёт 3:0 в пользу каталонцев. Гол Ямаля стал историческим: по данным Barca Universal, испанец – самый молодой автор забитого мяча в противостоянии. Юной звезде сейчас 17 лет и 106 дней.

В активе Ламина Ямаля пять точных ударов и шесть результативных передач в 11 поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги.

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» в турнирной таблице чемпионата Испании до шести очков после 11 туров. Напомним, что именно команда Карло Анчелотти выиграла титул в прошлой кампании.