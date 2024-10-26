Рафинья забил четвёртый мяч «Барселоны» в ворота «Реала»

В эти минуты продолжается матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» громит на выезде «Реал».

За несколько минут до финального свистка «Барселона» обыгрывает «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Первые два мяча забил Роберт Левандовски, затем отличился Ламин Ямаль, а до неприличного счет довел Рафинья Диас.

Стоит сказать, что все свои мячи футболисты «сине-гранатовых» забили во второй половине встречи.

Отметим, что в случае победы «Барселона» увеличит отрыв от «Реала» в Ла Лиге до шести очков.

Текстовая трансляция матча «Реал» - «Барселона» доступна на портале LiveResult.