Мбаппе установил рекорд топ-лиг последних лет по офсайдам в матче с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметился в «эль класико», но не с положительной стороны.

Защитники «Барселоны» семь раз «поймали» звёздного француза в офсайд. Согласно данным Opta, это рекордный показатель в пяти сильнейших европейских чемпионатах за последние шесть лет. Последним подобное делал Карим Бензема в ноябре 2018 года во встрече за тот же «Реал» с «Эйбаром».

Забить с игры команда Карло Анчелотти пока так и не смогла, а вот «Барселона» сделала это трижды. Дубль в свой актив записал Роберт Левандовски, ещё однажды отличился Ламин Ямаль.

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