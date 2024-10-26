«Барселона» уже громит «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»: Ямаль забил дебютный гол в «эль класико»

Сегодня, 26 октября, «Барселона» проводит выездной поединок против мадридского «Реала» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

В настоящий момент счет 3:0 в пользу каталонского клуба. Автором первых двух голов стал форвард Роберт Левандовски, а третий мяч забил в сетку ворот «сливочных» 17-летний Ламин Ямаль.

Стоит отметить, что для молодого таланта это первый гол в карьере в рамках «эль класико».

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» продолжается в эти минуты. Следить за событиями поединка во всех подробностях можно в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.