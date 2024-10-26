Модрич стал рекордсменом «эль класико»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории «эль класико».

Хорват появился на поле на 63-й минуте сегодняшней встречи с «Барселоной». Как информирует MisterChip, хавбек установил рекорд «эль класико» – он стал самым возрастным футболистом в истории противостояния. Ветерану «сливочных» сейчас 39 лет и 47 дней. Прежний рекордсмен – экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес, сыгравший против «Реала» в возрасте 38 лет и 318 дней.

Лука Модрич представляет цвета «Реала» с 2012 года. Сегодняшний матч стал для него 549-м в составе «королевского клуба» во всех турнирах.