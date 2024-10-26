Мбаппе дважды забил в «эль класико», но оба гола отменили

В эти минуты проходит встреча 11-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной».

На данный момент идет второй тайм. Пока «Барселона» впереди со счетом 2:0. Автором двух забитых мячей стал Роберт Левандовски.

Стоит сказать, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе тоже уже дважды поразил ворота Иньяки Пеньи, однако оба его гола были отменены из-за положения вне игры. Сначала француз отличился на 32-й минуте, а затем на 68-й. Отметим, что это первое «эль класико» для Мбаппе.

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