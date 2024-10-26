Левандовски за две минуты оформил дубль в «эль класико»

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

Первый мяч 36-летний нападающий забил после великолепной передачи от Марка Касадо, которая позволила Левандовски вырваться один на один и положить мяч точно в угол.

Свой второй гол Левандовски забил спустя две минуты. Бальде здорово навесил с левого фланга в штрафную «Реала», где форвард пробил головой и удвоил преимущество своей команды.

Следить за ходом всех событий в матче между «Реалом» и «Барселоной» вы можете в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.