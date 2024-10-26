«Реал» повторил рекорд по офсайдам в матче с «Барселоной»

Мадридский «Реал» пока не смог взломать оборону «Барселоны», не угодив в офсайд.

В первом тайме «сливочные» оказывались в положении вне игры восемь раз. Согласно сведениям Opta, это повторение клубного рекорда как минимум с сезона-2003/04 (начало сбора статистики) по количеству офсайдов до перерыва в матчах Ла Лиги. Такой же показатель был зафиксирован в поединке мадридцев с «Сельтой» в марте 2013 года.

Стоит отметить, что в шести из восьми случаев в офсайде оказывался Килиан Мбаппе. Именно по этой причине был отменён его гол в ворота каталонцев.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция сегодняшнего «эль класико».