Мбаппе шесть раз попал в офсайд за 37 минут матча с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе регулярно оказывается в офсайде в поединке с «Барселоной».

За первые 37 минут встречи арбитр зафиксировал у «сливочных» восемь положений вне игры – в шести случаях в офсайд попадал французский форвард. Все футболисты «Барселоны» вместе взятые пока оказывались в офсайде лишь однажды.

На 30-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота «сине-гранатовых», но гол был отменён – конечно, из-за офсайда.

Следить за дальнейшими успехами Мбаппе и всех остальных игроков в сегодняшнем «эль класико» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция матча.