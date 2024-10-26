Пике – о «Барселоне»: «Много молодёжи – это скорее хорошо, чем плохо»

Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике призывает клуб продолжать делать ставку на молодых игроков.

В составе каталонского гранда всё чаще раскрываются юные футболисты. Как и в предыдущей встрече с «Баварией» (4:1), в сегодняшнем «эль класико» Ханс-Дитер Флик доверил место в старте сразу шести игрокам в возрасте не старше 21 года.

«Молодые игроки на поле – это скорее хорошо, чем плохо. Учитывая то, как они играют, у вас может быть плохой день, когда вы встречаетесь с такой командой. Они всегда способны забить один-два гола в результате контратаки. Вы можете выигрывать или проигрывать, но важно сохранять идентичность», – цитирует Barca Universal Пике.