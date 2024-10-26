Флик объяснил, почему не внёс ни одного изменения в состав «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, почему в «эль класико» доверился тем же игрокам, что и в недавнем матче с «Баварией».

Немецкий тренер не внёс ни одного изменения в стартовый состав по сравнению с удачным поединком Лиги чемпионов против «Баварии» (4:1).

«Мы решили не менять состав, так как все эти игроки заслужили выйти с первых минут в Мадриде. Кроме того, у нас будет больше опций для замен по ходу встречи», – заявил в предматчевом интервью Флик.

События матча «Реала» против «Барселоны» освещаются на портале LiveResult.ru в формате текстовой онлайн-трансляции.

Каталонский коллектив подошёл к «эль класико» лидером Ла Лиги – отрыв от «сливочных» составляет три очка.