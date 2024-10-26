Флик обратился к болельщикам «Барселоны» перед началом матча с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал интервью перед стартовым свистком в «эль класико».

«Сине-гранатовые» проводят выездной поединок с мадридским «Реалом» в рамках 11-го тура Ла Лиги.

Незадолго до начала важнейшей встречи Флик обратился к болельщикам своей команды: «Что я могу сказать фанатам? Сегодня мы отдадим все силы», – приводит Barca Universal слова немецкого рулевого.

Следить за событиями матча «Реала» с «Барселоной» можно на сайте LiveResult.ru – там проходит текстовая трансляция.

После десяти туров каталонцы лидируют в турнирной таблице с 27 набранными очками. «Сливочные» – вторые с 24 баллами.