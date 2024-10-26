«Реал» повторит рекорд «Барселоны», если не проиграет в сегодняшнем «эль класико»

Мадридский «Реал» находится в одном шаге от повторение беспроигрышного рекорда Ла Лиги.

Помешать «сливочным» попробует «Барселона», которой в настоящий момент и принадлежит рекордная по длительности серия без поражений в чемпионате Испании – 43 матча. «Сине-гранатовые» не проигрывали с апреля 2017 по май 2018 года (34 победы и девять ничьих). Команда Карло Анчелотти подходит к сегодняшнему «эль класико» с действующей серией из 42 встреч без поражений (31 победа и 11 ничьих). Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.

Чтобы установить новый рекорд, мадридцам необходимо не проиграть «Барселоне» и «Валенсии». Выездная встреча с «летучими мышами» состоится 2 ноября.